Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi ile yakınlarını darbeden şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi ile 3 yakınını darbeden şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı.

Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi ile 3 yakınını darbeden şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı.

Düzce Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Serhat E, kardeşi Mithat E'yi de yanına alarak boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E'nin çocuklarıyla kaldığı Karaca Mahallesi Karaca Sokak'taki kayınpederinin evine gitti.

Serhat E, burada eşiyle görüşmek istedi ancak Esra E. bu talebi reddetti. Bunun üzerine Serhat E. ve Mithat E, Esra E. ile annesi, babası ve ablasını yumruk ve sopalarla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Serhat E. ile kardeşi Mithat E. gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.