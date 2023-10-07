Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Düzce'de yol kontrolünde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu satıcıları ve ruhsatsız tabanca bulunduranlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheliler C.Y. ile K.M.K'nin üzerinde yapılan aramada 252 gram bonzai, 58 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 1 tabanca ve 51 bin 940 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, tutuklanan C.Y.'nin 32, K.M.K'nin ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.