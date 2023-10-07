Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Düzce'de yol kontrolünde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de yol kontrolünde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu satıcıları ve ruhsatsız tabanca bulunduranlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

        Araçta ve şüpheliler C.Y. ile K.M.K'nin üzerinde yapılan aramada 252 gram bonzai, 58 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 1 tabanca ve 51 bin 940 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, tutuklanan C.Y.'nin 32, K.M.K'nin ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Alanın uzmanları arıcılığın geleceğini değerlendirdi
        Alanın uzmanları arıcılığın geleceğini değerlendirdi
        Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi ile yakınlarını darbeden şüpheli ve karde...
        Düzce'de boşanma aşamasındaki eşi ile yakınlarını darbeden şüpheli ve karde...
        Düzce'de bitkin halde bulunan karaca muayene edilerek doğaya salındı
        Düzce'de bitkin halde bulunan karaca muayene edilerek doğaya salındı
        Mübaşir, boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
        Mübaşir, boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
        Yığılca'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ziyaretler gerçek...
        Yığılca'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ziyaretler gerçek...