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        Düzce'de köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde köye inen ayıların saldırdığı 55 arı kovanı hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:16
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        Düzce'de köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde köye inen ayıların saldırdığı 55 arı kovanı hasar gördü.

        İlçeye bağlı Hacıyeri ve Geriş köylerinde arıcılıkla uğraşan Salim Ilgın ve Musa Yalçınkaya'nın arazide kurulu arı kovanlarına gece saatlerinde ayılar saldırdı.

        Ayıların parçaladığı kovanlardaki arılar telef oldu. İki arıcının toplamda 55 kovanının zarar gördüğü tespit edildi.

        Salim Ilgın, AA muhabirine, kovanlarını ayılardan koruyamadığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

        Musa Yalçınkaya da ayıların arı kovanlarına zarar vererek bal üretimlerini etkilediğini belirterek, "Elimizden gelen her türlü önlemi alıyoruz ama vahşi hayvan sonuçta, önlem almak da fayda etmiyor. Benim gibi birçok bal üreticisi bu konudan muzdarip. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Dünyanın emeği ve mesaisi var bu işte." diye konuştu.

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