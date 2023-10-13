Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Giriş: 13.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:45
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Aslan, yaklaşık 2 yıl önce restorasyonu tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Ceneviz Kalesi'ne geldi.
Yetkililerden bilgi alan Vali Aslan, Ceneviz Kalesi'nin bölgenin turizmine önemli katkısının olduğunu söyledi.