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        Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:45
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        Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Vali Aslan, yaklaşık 2 yıl önce restorasyonu tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Ceneviz Kalesi'ne geldi.

        Yetkililerden bilgi alan Vali Aslan, Ceneviz Kalesi'nin bölgenin turizmine önemli katkısının olduğunu söyledi.

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