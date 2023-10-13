Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel programda 100 kadın çiftçi buluştu Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, devlet desteği ile tarımsal faaliyette bulunan 100 kadın çiftçi bir araya geldi.

Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, devlet desteği ile tarımsal faaliyette bulunan 100 kadın çiftçi bir araya geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Beyköy beldesindeki mesire alanında düzenlenen programda kadın çiftçiler, yaptıkları projeler ve tarımsal faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, kadınların üretimin içerisinde olmasının ülke ekonomisine büyük katkı verdiğini söyledi.

İl Müdürü Esra Uzun da her yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nün kadının kırsal alanlardaki kritik rolünün takdir edilmesi amacını taşıdığını belirterek, kadınların tarımın görünmez kahramanı olduğunu dile getirdi.

Programa katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerin kadın ve genç çiftçiler için önemine değindi.

42 ilde devam eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) programlarının tüm ülkeye yayılması için çaba gösterdiklerini aktaran Keşir, "Ticaret Bakanlığımızın da kadın kooperatiflerine destekleri sürüyor. Biz kadınların üretime daha profesyonel, daha kurumsal şekilde dahil olmalarını istiyoruz. Kadınlarımıza buradan seslenerek il, ilçe tarım müdürlüklerine gidip yapabilecekleri projeleri sorarak üretime katılsınlar. Kadınlarımız asla yalnız değiller, Türkiye Cumhuriyeti onların ve üretenlerin her zaman yanında." diye konuştu.

Keşir, Türkiye'nin 2022'de kadın girişimcilik hedefinin yüzde 10 olduğunu, bunun bugün yüzde 13'lere ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir ülke olacaksak, kadın-erkek birlikte üretimde olduğumuzda büyük ülke olacağız. Tarımsal destekler sayesinde tersine göçlerin olduğunu da görüyoruz. Arıcılık, mantar destekleri gibi desteklerle şehirden eğitimli genç hanımlar bölgelerine, köylerine dönerek üretim yapmaya başladılar. Bunun daha da artması hem kadının üretimdeki yerinin hem de tarımda Türkiye'nin kapasitesinin artması demek."