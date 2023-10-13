Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

        Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

        D-100 kara yolu Kervan mevkisinde bulunan Düzce Kültür Merkezi önünden başlayan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, kent merkezinden geçerek Valilik ve Anıtpark Meydanı'na geldi.

        Yaklaşık 100 motosikletlinin de destek verdiği gösteride katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel programda 100 kadın çiftçi buluştu
        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel programda 100 kadın çiftçi buluştu
        Yığılca'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Yığılca'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu
        Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu
        Düzce'de köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Düzce'de köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Balköy Yığılca Kooperatifi, markalaşma yolunda çalışmalarını sürdürüyor
        Balköy Yığılca Kooperatifi, markalaşma yolunda çalışmalarını sürdürüyor