Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.
Düzce'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.
Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.
D-100 kara yolu Kervan mevkisinde bulunan Düzce Kültür Merkezi önünden başlayan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, kent merkezinden geçerek Valilik ve Anıtpark Meydanı'na geldi.
Yaklaşık 100 motosikletlinin de destek verdiği gösteride katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.