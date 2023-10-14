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        Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azaltacak

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaldırım kenarlarına yapılacak alanlar, araçların kısa süreliğine duraklamalarına olanak sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:07
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        Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azaltacak
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaldırım kenarlarına yapılacak alanlar, araçların kısa süreliğine duraklamalarına olanak sağlayacak.

        Gölyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı.

        Bu çerçevede, Cumhuriyet Caddesi'ndeki ana yol kenarlarında bulunan işletmelerin mal indirme ve yükleme yapabilmeleri kolaylaştırmak, vatandaşların da kısa süreli alışverişlerinde araçlarıyla duraklayabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kaldırımların yanlarına "cep" yapılmaya başlandı.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yakup Demircan, uygulamanın ilçede trafik yoğunluğunun tespit edildiği diğer alanlarda da devam edeceğini söyledi.

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