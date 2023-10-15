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        Düzce'de çıkan yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 11 samanlık tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:39
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        Düzce'de çıkan yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 11 samanlık tamamen yandı.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Bekirler köyünde bir evin samanlığında çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki samanlıklara da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Bu arada Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeli de samanlıkların sahiplerinin tespitini gerçekleştirdi.

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