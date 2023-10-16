Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de nişan konvoyundaki araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

        Düzce'de nişan konvoyundaki bir otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de nişan konvoyundaki araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de nişan konvoyundaki bir otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        D-100 Karayolu'nun Düzce istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 81 AY 399 plakalı otomobil, Kapıcı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, nişandan dönenlerin oluşturduğu araç konvoyunun içinde olduğu öğrenilen otomobildeki R.U. yaralandı.

        R.U, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de 3,9 büyüklüğündeki deprem anı marketin güvenlik kamerasında
        Düzce'de 3,9 büyüklüğündeki deprem anı marketin güvenlik kamerasında
        Düzce'de çıkan yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de çıkan yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi
        CHP Genel Başkan adayı Özel, Düzce'de konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özel, Düzce'de konuştu:
        Bir inekle başladı, devlet desteğiyle çiftlik kurdu
        Bir inekle başladı, devlet desteğiyle çiftlik kurdu
        Kendine özgü teknikle hat sanatına "yeni boyut" kazandırdı
        Kendine özgü teknikle hat sanatına "yeni boyut" kazandırdı
        Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azalt...
        Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azalt...