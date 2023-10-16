Düzce'de evinde 1 kilo 609 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 1 kilo 609 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:46
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 1 kilo 609 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.