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        Düzce'de evinde 1 kilo 609 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 1 kilo 609 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:46
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        Düzce'de evinde 1 kilo 609 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 1 kilo 609 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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