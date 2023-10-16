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        Yığılca'da "doğa, kültür ve tarih" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:22
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        Yığılca'da "doğa, kültür ve tarih" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Yığılca Kaymakamlığınca gerçekleştirilecek etkinlikle ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerinin fotoğraflarla tanıtılarak ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması hedefleniyor.

        "Yığılca'da Kültür", "Yığılca'da Doğa" ve "Yığılca'da Tarih" temalı eserlerin değerlendirileceği yarışmada birinci olan fotoğraf, çerçeveletilip kaymakamlık makamında duvara asılacak.

        Yarışmaya 25 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

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