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        Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar, kuvvetli poyraz nedeniyle denize açılamadı

        Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:24
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        Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar, kuvvetli poyraz nedeniyle denize açılamadı
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        Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Yer yer yağmurun da yağdığı sahil şeridinde 5 ila 7 kilometre hızla esen poyraz dolayısıyla balıkçılar limana demirledi.

        Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın bölgedeki etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde de kuvvetli poyraz ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

        Balıkçılar, rüzgar ve yağmur nedeniyle denize açılamadı.

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