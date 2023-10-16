Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar, kuvvetli poyraz nedeniyle denize açılamadı
Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.
Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Yer yer yağmurun da yağdığı sahil şeridinde 5 ila 7 kilometre hızla esen poyraz dolayısıyla balıkçılar limana demirledi.
Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın bölgedeki etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Sakarya
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde de kuvvetli poyraz ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Balıkçılar, rüzgar ve yağmur nedeniyle denize açılamadı.