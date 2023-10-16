Samanlık yangınının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 11 samanlığın zarar gördüğü yangının ardından hasar tespit çalışması devam ediyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Bekirler köyünde dün bir evin samanlığında çıkan ve kısa sürede çevresindeki samanlıklara da sıçrayan yangı sonrası Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol bölgeyi ziyaret etti.

Demirkol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Demirkol, devletin vatandaşının yanında olduğunu, zararın tazmini yönünde ivedilikle hareket edileceğini kaydetti.