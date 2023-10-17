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        Annesiz kalan sincap yavrularına özenle bakılıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de anneleri ölü bulunduktan sonra koruma altına alınan sincap yavruları, doğal ortamlarına bırakılacakları güne kadar veteriner hekimlerin ilgisiyle büyütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:04
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        Annesiz kalan sincap yavrularına özenle bakılıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de anneleri ölü bulunduktan sonra koruma altına alınan sincap yavruları, doğal ortamlarına bırakılacakları güne kadar veteriner hekimlerin ilgisiyle büyütülüyor.

        Akçakoca ilçesinde yaklaşık 15 gün önce anneleri ölmüş 2 sincap yavrusu bulan hayvansever, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekipler tarafından koruma altına alınarak Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sincapların bakımını veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

        Bulunduklarında gözlerini açamayan erkek yavrular, merkezde hekimlerin ilgisiyle kısa sürede sağlıklı hale geldiler. Yavrular, bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        - "İlk gözlemimizde çok aç ve halsiz olduklarını tespit ettik"

        Veteriner Hekim Murat ünlü, AA muhabirine, duyarlı bir vatandaşın bahçesinde anne sincabı ölü bulduğunu ve ardından yuvada 2 yavru olduğunu fark ettiğini anlattı.

        Sincapların kendilerine ulaştırıldığını aktaran Ünlü, "Sincapların ilk müdahalesini yaptık. Yaklaşık 3 haftalık olduklarını gördük. Gözleri kapalı yavrularımız geldiklerinde her ikisinin de erkek olduğunu belirledik. İlk gözlemimizde çok aç ve halsiz olduklarını tespit ettik." diye konuştu.

        Ünlü, yavruların 15 günde kendilerine geldiklerini ve büyümeye başladıklarını söyleyerek, "Yavrularımızın ikisinin de gözü açılmış vaziyette. Daha canlı ve daha hareketliler. Bizler de şefkatle ve özenle bakıyoruz." dedi.

        - "Halen anne emme refleksleri devam ediyor"

        Veteriner Hekim Zeynep Hızal da yavruların geldiklerinde kendi kendilerine beslenecek durumda olmadığını söyledi.

        Sincapların doğada kabuklu yiyeceklerle beslendiğini hatırlatan Hızal, "Kuruyemiş, tahıl ve meyve çekirdekleri ile beslenen bu hayvanlar henüz bunları yiyebilecek durumda değiller. Biz de bu yiyeceklerden karışım yaparak mama yapıyoruz. Halen anne emme refleksleri devam ediyor. Anne şefkatiyle bakıyoruz. Çok küçük ve anneleri olmadığı için vücut ısılarını da korumamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Hızal, yavruların "anne şefkatini" ciddi manada aradığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hemen sıcaklık bulmak ve insana temas etmek istiyorlar. Onlara severek bakıyoruz. Çok şükür sağlıkları da iştahları da yerinde. Hareketlenmeye başladılar fakat kendi kendilerine tuvalet ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Masaj yapıp ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sonra kendi başlarına beslenebilir, ihtiyaçlarını giderebilir duruma geldiklerinde, bulundukları ortamda doğaya bırakmayı düşünüyoruz."

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