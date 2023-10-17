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        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi

        Düzce Belediyesi tarafından Filistin'e destek programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:54
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        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi
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        Düzce Belediyesi tarafından Filistin'e destek programı gerçekleştirildi.

        Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar, "Özgür Filistin", "İnsanlık için ses ver, Gazze ölüyor", "Gazze'de su, yemek, elektrik, ilaç bitti", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıdı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti, MHP, Yeniden Refah, DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgedeki amacının soykırım olduğunu belirterek, "O bölgeyi Filistinli kardeşlerimizden, Müslümanlardan arındırıp İsrail toprağı yapmak istiyorlar. Bakın İsrail Başbakanı yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık suçlamalarıyla seçimi kaybetmeye aday bir adam. Şimdi bu adam çıkmış, 'Öyle bir cevap vereceğiz ki Orta Doğu'da haritalar değişecek.' diyor. Demek ki bir plan var ve bu planı sen uyguluyorsun. Sadece Filistin değil sırada Lübnan var. Sırada Orta Doğu'nun haritasının değiştirilmesine gidecek kadar bir süreç olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özlü'nün konuşmasının ardından program sona erdi.

        Programa, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrenciler de katıldı.

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