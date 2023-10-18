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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:22
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 30 gram kubar esrar, 33 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 29'u hakkında adli işlem yapıldı.

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