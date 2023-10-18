Balköy Yığılca Kooperatifinden Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a ziyaret
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti.
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti.
Kooperatif Başkanı Said Cesur, yönetim kurulu üyeleri Turgut Ilgın, Nizamettin Kalaycı, Gökhan Alkan ve Murat Atasoy, Uzun'u makamında ziyaret etti.
Cesur, ziyarette, Yığılca arısının coğrafi tescili, izole bölge koruma çalışmaları, etiketsiz, markasız bal satışının önlenmesi, zirai ilaçlama konularındaki taleplerini Uzun'a iletti.