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        Balköy Yığılca Kooperatifinden Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a ziyaret

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:55
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        Balköy Yığılca Kooperatifinden Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a ziyaret
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        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Balköy Yığılca Kooperatifi yönetimini kabul etti.

        Kooperatif Başkanı Said Cesur, yönetim kurulu üyeleri Turgut Ilgın, Nizamettin Kalaycı, Gökhan Alkan ve Murat Atasoy, Uzun'u makamında ziyaret etti.

        Cesur, ziyarette, Yığılca arısının coğrafi tescili, izole bölge koruma çalışmaları, etiketsiz, markasız bal satışının önlenmesi, zirai ilaçlama konularındaki taleplerini Uzun'a iletti.

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