Düzce'de çekici sürücüleri şehir turu yaparak İsrail'i protesto etti
Düzce'de bir araya gelen çekici sürücüleri, konvoy halinde şehir turu yaparak İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.
Düzce'de bir araya gelen çekici sürücüleri, konvoy halinde şehir turu yaparak İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.
Kentte araç kurtarma hizmeti veren çekici sürücüleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını protesto etmek için kapalı pazar yerinde toplandı.
Sürücüler, burada Türk bayrakları astıkları çekicilerin camlarına da İsrail aleyhine sloganlar yazdı.
Pazar yerinden korna çalarak hareket eden yaklaşık 50 çekici, kent merkezini turlayarak İsrail'i protesto etti.