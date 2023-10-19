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        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:40
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        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedaviye alındı.

        Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak'taki sitede yer alan dairede ikamet eden Erkan ve Esinler E. çifti, yerinden çıkan kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

        Rahatsızlanan çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yarı baygın halde bulunan ve ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan doğal gaz ekipleri de evdeki gaz akışını kestikten sonra kombi bacasını mühürledi.

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