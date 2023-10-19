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        Düzcespor taraftar grupları İsrail'i protesto etti

        Düzce'de bir araya gelen Düzcespor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:44
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        Düzcespor taraftar grupları İsrail'i protesto etti
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        Düzce'de bir araya gelen Düzcespor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

        TFF 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'un taraftarlarından oluşan yaklaşık bin kişilik grup , İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını protesto etmek için Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

        Gruptakiler, "Özgür Filistin", "İnsanlık için ses ver, Gazze ölüyor", "Gazze'de su, yemek, elektrik, ilaç bitti", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

        Gösteriye Düzce Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrencilerin de katıldığı görüldü.

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