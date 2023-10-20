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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:40
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Kent merkezinde ise sis Ağa Mahallesi ve Asar Çayı bölgesinde etkisini gösterdi.

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