Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Aziziye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında yoğun dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Dumanların tüm binayı sarması üzerine 6 daireden oluşan apartmanın sakinleri, itfaiye tarafından tahliye edildi.
Havalandırma sisteminde çıktığı değerlendirilen ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.