Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Aziziye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında yoğun dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Dumanların tüm binayı sarması üzerine 6 daireden oluşan apartmanın sakinleri, itfaiye tarafından tahliye edildi.

        Havalandırma sisteminde çıktığı değerlendirilen ve ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Otomobilde eşiyle gördüğü kişiyi öldüren koca, telefona yüklediği uygulamay...
        Otomobilde eşiyle gördüğü kişiyi öldüren koca, telefona yüklediği uygulamay...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
        Düzcespor taraftar grupları İsrail'i protesto etti
        Düzcespor taraftar grupları İsrail'i protesto etti
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıtt...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıtt...
        Eşiyle otomobilde gördüğü kişiyi öldürdü; cinayet kamerada
        Eşiyle otomobilde gördüğü kişiyi öldürdü; cinayet kamerada
        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı