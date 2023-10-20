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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 8 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan otomobilde 8 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:54
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 8 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan otomobilde 8 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolun Düzce geçişinde uygulama yapıldı.

        Uygulamada, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan M.A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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