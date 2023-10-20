Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tutku Y. idaresindeki 06 BEY 929 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi'nde M.A yönetimindeki 81 ABK 233 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü M.A ve yanındaki kişi yaralandı.
Bölgeye gelen ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.