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        Düzce'de dere ıslah çalışmaları devam ediyor

        Düzce'de kent merkezinden geçen Asar ve Karaca derelerinde ıslah çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:57
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        Düzce'de dere ıslah çalışmaları devam ediyor
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        Düzce'de kent merkezinden geçen Asar ve Karaca derelerinde ıslah çalışmaları sürüyor.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde DSİ'nin yanı sıra Su ve Kanal ile Fen İşleri müdürlüklerinin de verdiği makine desteğiyle şehir merkezinde bulunan derelerde ıslah ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

        Asar ve Karaca Deresi genelinde çalışma başlatan ekipler, dere yataklarının kalıntılardan arındırılmasını sağlıyor.

        Mevsimsel yağışlar nedeniyle oluşan toprak birikintileri, dere yataklarına bilinçsiz şekilde atılan moloz ve çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı başlatılan çalışmaların kış girmeden bitirilmesi hedefleniyor.

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