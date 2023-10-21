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        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:52
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        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.E. idaresindeki 34 CZR 315 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkiinde M.C. yönetimindeki 41 TS 440 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki H.C, H.E. ve M.E. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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