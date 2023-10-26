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        Akçakoca'da Cumhuriyet'in kuruluş yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:27
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        Akçakoca'da Cumhuriyet'in kuruluş yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikimi yapıldı.

        Akçakoca Kaymakamlığınca Doğancılar köyünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Öğrenciler, protokol üyeleriyle hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Can, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan diktiklerini belirterek, öğrencilerle yapılan etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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