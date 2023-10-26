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        Düzce'de öğrenciler İsrail'in saldırılarına çizdikleri resimlerle tepki gösterdi

        Düzce Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesinin öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını çizdikleri resimlerle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:16
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        Düzce'de öğrenciler İsrail'in saldırılarına çizdikleri resimlerle tepki gösterdi
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        Düzce Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesinin öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını çizdikleri resimlerle protesto etti.

        Öğrencilerin çizdikleri resimler, Çocuk Üniversitesi'nde hazırlanan panoya asıldı.

        Öğretmenlerinin de desteğiyle oluşturulan panoda yer alan resimlerde, İsrail'in saldırılarının bıraktığı izler çocukların gözünden ortaya konuluyor.

        Panoda, resimlerin yanı sıra "Savaşa hayır" yazısı da panoda yer aldı.

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