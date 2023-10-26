Düzce'de öğrenciler İsrail'in saldırılarına çizdikleri resimlerle tepki gösterdi
Düzce Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesinin öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını çizdikleri resimlerle protesto etti.
Düzce Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesinin öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını çizdikleri resimlerle protesto etti.
Öğrencilerin çizdikleri resimler, Çocuk Üniversitesi'nde hazırlanan panoya asıldı.
Öğretmenlerinin de desteğiyle oluşturulan panoda yer alan resimlerde, İsrail'in saldırılarının bıraktığı izler çocukların gözünden ortaya konuluyor.
Panoda, resimlerin yanı sıra "Savaşa hayır" yazısı da panoda yer aldı.