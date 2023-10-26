Düzce'de uygulama yapan trafik ekipleri, sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti
Düzce'de uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.
Düzce'de uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan otobüslerdeki yolculara emniyet kemerinin önemini hatırlatan jandarma personeli, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücü ve yolculara Türk bayrağı verdi.
Yolcular da bayrak hediye eden ekipleri alkışladı.