Düzce'de uygulama yapan trafik ekipleri, sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti Düzce'de uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:57 facebook

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