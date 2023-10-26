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        Düzce'de ortaokul öğrencilerinden "100. yıl" koreografisi

        Düzce'de ortaokul öğrencileri, "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:59
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        Düzce'de ortaokul öğrencilerinden "100. yıl" koreografisi
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        Düzce'de ortaokul öğrencileri, "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

        Düzce Fatih Ortaokulu bahçesinden bir araya gelen 100 öğrenci, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması gerçekleştirdi.

        Öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" şeklini oluşturdu.

        Okul idarecileri, 100 öğrenci ile Cumhuriyet'in 100. yılını, oluşturdukları koreografiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

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