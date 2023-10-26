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        Gölyaka'da yollarda iyileştirme ve genişletme çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yollarda iyileştirme ve genişletme çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:28
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        Gölyaka'da yollarda iyileştirme ve genişletme çalışmaları sürüyor
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yollarda iyileştirme ve genişletme çalışması yapılıyor.

        Gölyaka Belediyesi, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi, Açma Mahallesi, Efteni Gölü İskelesi çevresi, otobüs durakları, Yeşil Mahallesi, Yazıpınar ve Yazlık Mahallesi ile 11 köy yolunda iyileştirme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, AK Parti İlçe Başkanı Necmi Kap, çalışmaları inceleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi.

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