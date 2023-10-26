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        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel belgesel antik kentte gösterime sunuldu

        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan belgesel filmi, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:22
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        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel belgesel antik kentte gösterime sunuldu
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        Düzce'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan belgesel filmi, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde izlenime sunuldu.

        Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Cumhuriyet ve 100. yıl" belgesel filmi için tiyatro alanına yaklaşık 40 metrekarelik açık hava sineması kuruldu.

        Kırk basamaklar denilen amfi tiyatro alanına ellerindeki Türk bayrakları ile gelen vatandaşlar, burada "Cumhuriyetin Yüzyılı" konulu kısa film gösterimin ardından seslendirilen marşlara eşlik etti.

        Tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde düzenlenen etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

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