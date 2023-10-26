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        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi

        Düzce Belediyesince "Filistin Buluşması-Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:39
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        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi
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        Düzce Belediyesince "Filistin Buluşması-Filistin İçin Tek Yürek" programı düzenlendi.

        Cedidiye Meydanı'ndaki programa katılan vatandaşlar, "Özgür Filistin", "İnsanlık için ses ver, Gazze ölüyor", "Gazze'de su, yemek, elektrik, ilaç bitti", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıdı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Daha sonra hazırlanan sahneye çıkan tasavvuf sanatçısı Sedat Uçan, Filistin'de yaşananları konu alan ezgiler seslendirdi.

        Programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Filistin'de yaşanan dramı anlatan konuşma yaptı.

        Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın şiirler okuduğu program, dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Mehmet Bilir'in yaptığı Kur'an tilavetiyle son buldu.

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