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        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı

        Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:33
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        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
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        Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi.

        Sakarya'da Çark Caddesi başında toplanan binlerce kişi, Kent Orkestrası eşliğinde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar söyleyerek Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Vali Yaşar Karadeniz ve beraberindeki kurum müdürleri de Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

        Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kalabalığa seslenen Vali Karadeniz, bu akşam itibarıyla Cumhuriyet'in birinci yüzyılını tamamladığını belirterek, "Birinci yüzyılını tamamlamış olması, ikinci yüzyılın da başlaması demektir. 100 yıl önce yaşananları hepimiz biliyoruz. Çok büyük yokluklar içinde atalarımız, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi başlatmışlar ve bu mücadeleden zaferle çıkarak Cumhuriyet'i kurmuşlar." dedi.

        Bu coğrafyanın dışarıdan yapılan her türlü oyuna ve müdahaleye rağmen "huzur adası" şeklinde yaşadığını vurgulayan Karadeniz, bu huzuru ve gelişmişliği kendilerine Cumhuriyet'i emanet edenlere ve Türk halkına borçlu olduklarını söyledi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerinde yılmadan azimle ve inançla vatanını savunduğunu dile getirdi.

        Türk topraklarını işgal eden düşmana karşı verilen büyük mücadelenin, halkın bağımsızlığına düşkünlüğünün bir örneği olduğunu belirten Yüce, "Kurtuluş Savaşı'nın zaferiyle birlikte milletimiz kendi kaderini belirleme hakkı elde etmiş, ulusal egemenliğini teminat altına almıştır." diye konuştu.

        - Düzce

        Düzce'de Cedidiye Meydanı'nda Belediye Başkanlığı önünde başlayan, bando ve mehteran takımının eşlik ettiği fener alayına, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, sivil toplum kuruluşları, dernekler, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Aslan, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Büyük kıvanç ve gururla görüyorum ki Anıtpark Meydanı hınca hınç dolu. Gençlerimiz, kızlarımız, oğullarımız, kadınlarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız, burada herkesi görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İnşallah bizdeki bu heyecan, inanç, idrak olduğu sürece Cumhuriyet'imiz nice yüzyılları görecektir." dedi.

        Aslan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar, Anıtpark Meydanı'nda bando ve mehteran takımı marşlarına eşlik etti.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta tır parkında başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.

        Programda marşlar okundu, havai fişek gösterisi sunuldu.

        Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

        Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı ve ekibi konser verdi.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık Karakolu önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını büyük gururla kutladıklarını, halkın etkinliklere bu yıl daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

        - Bolu

        Bolu Belediyesince düzenlenen fener alayı da geniş katılımla gerçekleştirildi.

        Yaşam Kent Mahallesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla, marşlar okuyarak Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Programda havai fişek gösterisi de yapıldı.

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