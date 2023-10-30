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        Düzce'de safran yetiştiren kadın girişimci, üretim alanını 10 kattan fazla arttırdı

        ÖMER ÜRER - Düzce'de doğup büyüdüğü köydeki 800 metrekarelik arazisinde 4 yıl önce safran üretimine başlayan Özlem Gündoğdu, devlet desteğiyle 10 dönüme çıkardığı üretim alanından yaklaşık 1,5 kilogram ürün elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:14
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        Düzce'de safran yetiştiren kadın girişimci, üretim alanını 10 kattan fazla arttırdı
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de doğup büyüdüğü köydeki 800 metrekarelik arazisinde 4 yıl önce safran üretimine başlayan Özlem Gündoğdu, devlet desteğiyle 10 dönüme çıkardığı üretim alanından yaklaşık 1,5 kilogram ürün elde ediyor.

        Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Gündoğdu, 2019'da Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki üreticisinden bir miktar safran soğanı alarak merak duyduğu ürünü yetiştirmeye başladı.

        Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde arazisinin toprak analizini yaptırarak safranın uyumlu olduğu sonucunu alan Gündoğdu, deneme amaçlı ektiği bitkiden iyi miktarda ürün elde edince işini geliştirmeye karar verdi.

        Elde ettiği ürünlerin değerlendirilmesi için Düzce Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kadın Emeği Merkezi'ndeki girişimcilik desteği projelerine başvuran Gündoğdu, hem üretim alanının genişletilmesi hem de gıda ve kozmetik ürün üretimi için destek aldı.

        Gündoğdu, 4 yıllık süreçte iş yeri tahsisi, safran ürünlerinin üretiminde kullanılan makineler, safran soğanı desteği ve faizsiz geri ödemeli kırsal kalkınma desteklerinden faydalanarak üretim alanını yaklaşık 10 dönüme çıkardı.

        "Mucize bitki" veya "altın baharat" diye tabir edilen bitkiden hasat sezonunda yaklaşık 1,5 kilogram ürün elde edebilen Gündoğdu, tescilli markasıyla üretime katılımının yanı sıra hasat sezonunda ilçeye gelen ziyaretçileri de evinin bahçesinde ağırlayarak kent turizmine katkıda bulunuyor.

        - Hem gıda hem kozmetik alanında ürün yapıyor

        AA muhabirine, safran üretimine 2019 yılında "butik üretici" olarak başladıklarını, her yıl ekim alanı ve ürün çeşitliliğini büyüttüklerini anlatan Gündoğdu, "Bundan 4 yıl önce küçük bir arazide bu işi yapmak istedik ve Düzce Üniversitemize toprak analizi yaptırdık. Düzce'de daha önce hiç denenmişti ve fındık ürününe alternatif olarak başladık." diye konuştu.

        Gündoğdu, Safran üretimine Düzce Valiliğinden destekler alarak başladığını belirterek, üniversite ve Valiliğe destek için başvuru yaptıklarını, kendilerine Kadın Emeği Merkezi'nde iş yeri ve ekipman desteği sağlandığını dile getirdi.

        Ürünleri tarlada yetiştirip merkezde işlediklerine değinen Gündoğdu, "Safrandan hem gıda hem de kozmetik alanında ürünler yapıyoruz. Safranlı şurubumuz, balımız, çeşitli ürünlerimiz ve kremlerimiz var. Safrandan birçok ürün elde edebiliyoruz." dedi.

        Devlet desteğiyle üretim alanını 10 kattan fazla arttıran Gündoğdu, işlerinde eşinin de kendisine yardım ettiğini dile getirerek, "Safran Osmanlı'dan bize gelen 'altın baharat' olarak tanımlanır. Çok değerli bir bitki. Dikim aşamasında zorlanıyoruz ama hasat zamanı emeğimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Devlet desteklerinin kadın girişimler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şu anda yılda 1,5 kilogram safran hasadı yapıyorum. Bu küçük rakam gibi görülebilir ama bu bitki diğer ürünler gibi kilolarca ürün vermiyor. İçerisinde 3 özü var ve gramlarla ölçülüyor. Kadın Emeği Merkezi biz kadınlara inanılmaz destek oluyor. Zaten kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Devletimiz devamlı kadınlarımızın arkasında, Valiliğimiz üretim konusunda büyük destek verdi."

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