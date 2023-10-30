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        Düzce'de asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonları sürüyor

        Düzce'de son 1 haftada asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:21
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        Düzce'de asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonları sürüyor
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        Düzce'de son 1 haftada asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde son 1 haftada yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda, 290 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, av tüfeği, çok sayıda fişek ile çok sayıda kesici, delici alet ele geçirildi.

        Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde de 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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