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        Düzce Ovası sisle kaplandı

        Düzce Ovası sise büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:09
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        Düzce Ovası sisle kaplandı
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        Düzce Ovası sise büründü.

        Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah sis bastırdı.

        Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.

        Ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmazken, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.

        Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.

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