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        Gölyaka Kültür Park'ta sis sonbaharın güzellikleriyle buluştu

        Düzce'de Efteni Gölü havzasında, sonbahar renklerine bürünen Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:45
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        Gölyaka Kültür Park'ta sis sonbaharın güzellikleriyle buluştu
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        Düzce'de Efteni Gölü havzasında, sonbahar renklerine bürünen Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu.

        Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan'da yer alan parkta sis, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında güzel görüntü oluşturdu.

        İstanbul'a içme suyu sağlanan Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle bölgede hayvancılık yapanlar tarafından özel izinle mera olarak da kullanılıyor.

        Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağaçları, sonbahar renkleriyle sis altında etkileyici görünüme büründü.

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