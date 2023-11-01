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        Düzce'de sis etkili oldu

        Düzce'de sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:48
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        Düzce'de sis etkili oldu
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        Düzce'de sis etkisini gösterdi.

        Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nı sis bastırdı.

        Ovanın etrafındaki yerleşim birimleri ile Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile Gölyaka-Düzce bağlantı yolu ve Kalıcı Konutlar bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, yüksek kesimlerden görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
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