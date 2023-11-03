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        Tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele Düzce'de panelde ele alındı

        Düzce'de tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:05
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        Tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele Düzce'de panelde ele alındı
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        Düzce'de tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele paneli düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün desteğiyle Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ele alındı.

        Panelde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, bitki ve hayvan sağlığı ile güvenli gıda konusunda çalışan bir genel müdürlüğün başında görev aldığını, bu anlamda Türkiye'deki sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

        Bitki sağlığının, insan sağlığının temelini oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Dilber, "Türkiye'de halihazırda 662 zararlıyla mücadele ediyoruz. Bunlardan biri de 2016 yılında Gürcistan'da fındıkta büyük ekonomik zararlara sebep olan ve 2017 yılında ülkemize buradan giriş yapan kahverengi kokarcadır. Şu an Doğu Karadeniz bölgesinde popülasyonu artarak zarara neden olan zararlının, bu bölgede yayılımının kontrol altına alınması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Selçuk Aslan da kahverengi kokarcanın, kademeli olarak bölgeye gelmeye başladığını ve risk haritasına göre Doğu Karadeniz'de yoğun olduğunu, evlere kadar giren bu zararlının kentte tarımda temel geçim kaynağı olan fındıkta rekolteyi etkilediğinde ekonomiye zarar verebileceğini kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise tarım zararlısıyla mücadele kapsamında kentte tuzak kontrolleriyle önleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktararak, üreticilerin de dikkatli olmalarının ve gereken mücadeleyi aksatmadan yürütmelerinin önem arz ettiğini vurguladı.

        Panelde, alanın uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

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