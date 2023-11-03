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        Düzce'de bir haftada 18 kişiye adli işlem uygulandı

        Düzce'de jandarma ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:42
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        Düzce'de bir haftada 18 kişiye adli işlem uygulandı
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        Düzce'de jandarma ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici faaliyetler kapsamında 23-30 Ekim tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 200 gram kubar esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza, hassas terazi ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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