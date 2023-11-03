Düzce'de bir haftada 18 kişiye adli işlem uygulandı
Düzce'de jandarma ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce'de jandarma ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici faaliyetler kapsamında 23-30 Ekim tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 200 gram kubar esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza, hassas terazi ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.