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        Düzce'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:30
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        Düzce'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedaviye alındı.

        Yunus A. yönetimindeki 81 DS 999 plakalı kamyonet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Edanur P'ye (22) çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Edanur P, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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