Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 5 bin 583 ton iç fındık ihraç edildi Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-ekim döneminde 5 bin 583 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-ekim döneminde 5 bin 583 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172 ton ve ekimde 933 ton olmak üzere 5 bin 583 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.