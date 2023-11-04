Düzce'de "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası" düzenlendi

Düzce'de düzenlenen "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası"nda, 13 ilden 158 sporcu mindere çıktı.

Düzce Belediyesi tarafından Özkan Olcay Spor Salonu'nda düzenlenen "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası"na, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Balıkesir, Adana, Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Kütahya ve Düzce'den sporcular katıldı.

Açılış seremonisinin ardından 11 kategoride başlayan müsabakalarda 14, 15 ve 16 yaş grubu sporcular, kendi ağırlıklarında minderde ter döktü.

Müsabakayı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile adına turnuva düzenlenen 85 yaşındaki Muzaffer Cicü de izledi.

Cicü, AA muhabirine, 1960 yılında milli güreşçi olduğunu belirterek, "Burada mindere çıkan gençleri görünce çok duygulandım, gençliğimi hatırladım. Omurilikten ve prostattan ikişer defa ameliyat oldum. Hala daha atlatabilmiş değilim ama sağlığım yerinde olsa şimdi çıkar yine güreşirim." dedi.

Karşılaşmaların sonunda kategorilerinde ilk 3'e girenlere madalyalarını, Özlü ve Cicü verdi.