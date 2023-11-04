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        Düzce'de "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası" düzenlendi

        Düzce'de düzenlenen "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası"nda, 13 ilden 158 sporcu mindere çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:48
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        Düzce'de "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası" düzenlendi
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        Düzce'de düzenlenen "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası"nda, 13 ilden 158 sporcu mindere çıktı.

        Düzce Belediyesi tarafından Özkan Olcay Spor Salonu'nda düzenlenen "Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası"na, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Balıkesir, Adana, Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Kütahya ve Düzce'den sporcular katıldı.

        Açılış seremonisinin ardından 11 kategoride başlayan müsabakalarda 14, 15 ve 16 yaş grubu sporcular, kendi ağırlıklarında minderde ter döktü.

        Müsabakayı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile adına turnuva düzenlenen 85 yaşındaki Muzaffer Cicü de izledi.

        Cicü, AA muhabirine, 1960 yılında milli güreşçi olduğunu belirterek, "Burada mindere çıkan gençleri görünce çok duygulandım, gençliğimi hatırladım. Omurilikten ve prostattan ikişer defa ameliyat oldum. Hala daha atlatabilmiş değilim ama sağlığım yerinde olsa şimdi çıkar yine güreşirim." dedi.

        Karşılaşmaların sonunda kategorilerinde ilk 3'e girenlere madalyalarını, Özlü ve Cicü verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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