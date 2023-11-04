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        Akçakoca'da 16. Palamut Briç Festivali başladı

        Türkiye Briç Federasyonu ile Akçakoca Palamut Briç Kulübünce düzenlenen 16. Palamut Briç Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:33
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        Akçakoca'da 16. Palamut Briç Festivali başladı
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        Türkiye Briç Federasyonu ile Akçakoca Palamut Briç Kulübünce düzenlenen 16. Palamut Briç Festivali başladı.

        Akçakoca Belediyesinin sponsorluğunda ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya 450 kişi katılıyor.

        Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yoğun ilgi gören turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, etkinliğe her yıl daha fazla oyuncu gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Festival sayesinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını dile getiren Yanmaz, "Bu tip organizasyonları turizme katkısı olduğu için her zaman Akçakoca'da düzenleyeceğiz." dedi.

        Yarın sona erecek festivalde dereceye girenlere ödülleri verilecek.

        Galeri
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