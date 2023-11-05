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        Bolu Dağı Düzce geçişinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 01:11 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:30
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        Bolu Dağı Düzce geçişinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstanbul'dan Sinop'a giden 57 FE 678 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmı Taşaltı mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek 22 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yakındaki dinlenme tesisinde bekletilen yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürülecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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