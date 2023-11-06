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        Düzce'de belediye ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

        Düzce'de belediye ve üniversite bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:06
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        Düzce'de belediye ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
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        Düzce'de belediye ve üniversite bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

        Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesinin (DÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edileceği belirtildi.

        Belediyenin paylaşımında, "Masum sivillere bombalar yağdıran, minicik yavruları acımasızca katleden işgalci İsrail menşeli hiçbir ürün artık Düzce Belediyesi şirketleri ve tesislerinde satılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Düzce Üniversitesinin paylaşımında da "Filistin Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." denildi.

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