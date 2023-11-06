Korugöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim

Düzce'de yer alan Korugöl Tabiat Parkı, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine sonbahar manzaraları sunuyor.

Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde 11 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Korugöl, Düzce Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

Güz mevsiminde yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken park, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.