Düzce'deki hastanede çocuk ve kadın sağlığına yönelik yeni servisler açıldı Düzce'de 6 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya yapılan çocuk ve kadın sağlığı ek servisleri hizmet vermeye başladı.

Düzce'de 6 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya yapılan çocuk ve kadın sağlığı ek servisleri hizmet vermeye başladı.

Kentte Ağustos 2017'den bu yana Muncurlu mevkisindeki Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren binaya 8 yeni servis kazandırıldı.

Fizik tedavi ile çocuk acil, kadın doğum acil, kadın doğum, çocuk poliklinikleri, çocuk yatış servisleri, yeni doğan ve çocuk yoğun bakımları ile doğumhanenin hizmet vereceği binanın açılış kurdelesini, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol, hastane idarecileri ve personeli kesti.

Açılışta konuşan Vali Aslan, Düzce'nin her geçen gün nüfusu artan, dinamik bir kent olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 10 yıl içinde toplam nüfusu 550 bini görecek bir Düzce'yi öngörüyoruz. Buna yönelik de altyapımızı hazırlamak gibi bir sorumluluk içerisindeyiz. Şehir merkezindeki hastanemiz modern hastane ama burada hakikaten çok değerli bir yatırım oldu. Kadın doğum ve çocuk ünitelerimizi buraya kaydırdık. Böylece farklı sağlık alternatifleri yönünde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kent nüfusunun artış gösterdiğine dikkati çeken Keşir de ek üniteleri talep doğrultusunda hayata geçirdiklerini, sağlık alanında yeni hizmetleri kente kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.