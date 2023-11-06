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        Düzce'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

        Düzce'de bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:56
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        Düzce'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı
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        Düzce'de bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında durdurulan araçta 35 gram sentetik uyuşturucu, 4,5 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.S. (40) ve S.T. (47) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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