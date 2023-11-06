Düzce'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

Düzce'de bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında durdurulan araçta 35 gram sentetik uyuşturucu, 4,5 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.S. (40) ve S.T. (47) hakkında adli işlem başlatıldı.

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